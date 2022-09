Documentos confidenciais encontrados pelo FBI na casa de Donald Trump

Pastas estavam vazias e misturadas com artigos pessoais do antigo chefe de Estado.





Foram encontradas na casa de Donald Trump pastas confidenciais vazias pelos agentes do FBI que, no mês passado, revistaram a casa do ex-presidente.

Em linhas gerais, o inventário acerca do material apreendido, divulgado esta sexta-feira pelo Departamento de Justiça, dá conta de 33 caixas retiradas de um escritório e de uma arrecadação em Mar-a-Lago, durante as buscas efetuadas a 08 de agosto.

Apesar de o inventário não descrever nenhum dos documentos, mostra como as informações classificadas, incluindo material ultrassecreto, foi mantido em caixas e contentores misturados com jornais, revistas, roupas e outros itens pessoais.

O Departamento de Justiça considerou que não havia nenhum espaço seguro na mansão de Trump para guardar segredos do Governo tão sensíveis, tendo aberto uma investigação criminal focada na retenção desses documentos. No inventário lê-se que foram encontradas vazias 43 pastas rotuladas como classificadas, assim como outras 28 pastas rotuladas como "Devolver ao Secretário de Estado-Maior/auxiliar militar".

Essas pastas foram encontradas num armário de armazenamento, não indicando o inventário o motivo para as mesmas estarem vazias ou o que poderá ter acontecido com os documentos em falta.

Contudo, os funcionários do Departamento de Justiça consideraram preocupante o facto de as informações altamente confidenciais estarem misturadas com os artigos pessoais do antigo chefe de Estado, tendo a juíza Aileen Cannon ordenado que o inventário fosse tornado público.