"Putin é o principal motor da consciência nacional ucraniana. E não a conseguirá derrubar"

Nascido em Dublin em 1952, Pat Cox foi eleito deputado europeu pelos democratas cristãos do Fine Gael em 1989. Ocupou o cargo de presidente do Parlamento Europeu entre 2002 e 2004, ano em que foi distinguido com o Prémio Carlos Magno pelo seu papel no alargamento da União Europeia. Numa entrevista por Zoom, analisa as consequências da invasão russa, pronuncia-se sobre a adesão da Ucrânia à UE e não foge à questão da sobrecarga burocrática nas instituições europeias.

Passaram seis meses e uns dias desde que o exército russo invadiu a Ucrânia. Se estivéssemos a falar há um ano seria difícil acreditar que iríamos assistir a um conflito com esta escala. A jogada de Putin apanhou-o de surpresa?

Fiquei surpreendido. Não estava à espera que Putin revelasse uma atitude tão agressiva. Penso que isto mostra que, ao longo do tempo, o seu gosto pelo risco foi crescendo e a sua ideia do papel da Rússia no mundo se foi tornando mais nítida e acutilante. Há quase um sentimento de imperialismo oitocentista subjacente a esta guerra provocada.

Em princípio, esperar-se-ia que o Presidente russo agisse de uma forma mais racional…

Sim. Eu, pelo menos, não esperava uma invasão declarada de um estado soberano vizinho. Mas já havia, claro, alguns indícios, como a intervenção na Chechénia, assim que Putin assumiu a presidência, ou a operação militar na Geórgia e na Ossétia do Sul em 2008. Mas repito: não esperava uma invasão deste tipo. E penso que, ao desencadeá-la, Putin mudou por completo a geopolítica da Europa. Quanto a mim, este é o acontecimento geopolítico mais significativo do século XXI.

Há quem veja a invasão como uma resposta aos avanços europeus para tirar Kiev da esfera de influência russa. Este ‘aliciamento’, esta tentativa de ocidentalizar a Ucrânia não teve algo de provocação a Putin?

Acho que é muito importante que a Europa e o Ocidente não se voltem para si mesmos à procura de explicações para o motivo que levou o Sr. Putin a adotar esta atitude agressiva. Claro que houve tensões diplomáticas e políticas entre a Rússia e o Ocidente desde o colapso da União Soviética, mas não podem ser usadas como justificação para a agressão brutal à soberania de um estado vizinho. A segunda questão que importa aqui saber é se um estado soberano tem liberdade para escolher o seu próprio rumo. Isto colocou-se a diferentes nações em diferentes momentos. Por exemplo, a Portugal depois de Salazar, a Espanha depois de Franco, à Grécia depois da ditadura dos coronéis.

Fazendo uso da sua soberania, escolheram aderir à União Europeia. Depois da queda do comunismo, vários antigos membros do Pacto de Varsóvia [países da Europa de Leste que obedeciam e estavam sob a ‘proteção’ de Moscovo] também fizeram uso da sua autodeterminação para decidirem onde queriam situar-se enquanto estados soberanos. Isso gerou um grande ressentimento entre os nacionalistas na Rússia, e não há dúvida de que o Sr. Putin acumulou um grande rancor.

De certa forma, talvez veja esta e outras ações militares da última década como uma retaliação. Mas cada uma destas intervenções diz-nos mais sobre a Rússia, o seu nacionalismo, o punho firme do poder centralizado de Putin e dos seus parceiros da elite governante, do que sobre o Ocidente e as escolhas soberanas das nações que se libertaram do que consideravam ser o jugo da opressão soviética. Ninguém perguntou à Polónia, à Hungria, à Checoslováquia, quando foram invadidas em 1941, ou aos estados Bálticos, o que queriam.

No caso dos países da Europa Central e de Leste, acabaram a ser usados como moeda de troca na conferência de Yalta, em 1945, sem ninguém perguntar nada aos próprios povos. Finalmente, quando tiveram uma palavra a dizer sobre como queriam posicionar-se e estruturar-se, viram o seu futuro no espaço Euro-atlântico. Esta opção foi aceite e acomodada com a adesão à União Europeia e, no caso da Europa de Leste, com a adesão à NATO. Tratou-se de um ato de respeito pela soberania destas nações há muito estabelecidas, e que agora voltavam a ser estados independentes. Talvez a elite russa tenha visto esse ato de respeito como uma ofensa. Mas a soberania conta. E não é só para a Rússia.

