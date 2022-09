Atriz Jessica Chastain visitou Kiev e partilhou com os fãs o que viu

Jessica Chastain não conseguiu ficar indiferente à invasão russa da Ucrânia. A atriz publicou recentemente nas redes sociais imagens e vídeos durante a sua viagem ao país invadido, no início de agosto.

"Precisei de algumas semanas para processar tudo o que vi durante a minha viagem a Kiev", disse Chastain, de 45 anos, na descrição do tweet que contém uma montagem de vídeo.

"Aterrámos na Polónia, dirigimos quatro horas e depois andámos de comboio por mais 11 horas. Estava tão nervosa que a duração da viagem ajudou-me a relaxar", acrescentou a atriz, na mesma publicação.

Chastain, no vídeo partilhado com os fãs, a atriz aparece a andar de carro, ao mesmo tempo que lê vários relatos do que se está a passar na Ucrânia. "O número de refugiados que partiram para os países da União Europeia é agora 5,1 milhões. E outros 7,7 milhoes de pessoas deslocaram-se internamente. A população da Ucrânia era de 44 milhões de pessoas."

É possível ver que a atriz estava a passar por zonas que foram afetadas pelos confrontos entre as tropas russas e as forças ucranianas. "Crimes de guerra resultaram na morte de 6,1710 civis, incluindo 359 crianças. Outros 8.741 civis, incluindo 700 crianças, ficaram feridos", referiu Jessica CHastain.

I needed a few weeks to process everything I saw from my trip to Kyiv. We landed in Poland, drove 4 hrs then took a train for another 11. I was nervous and the length of the journey gave me time to calm myself. I’m going to now start sharing with you guys what I saw. pic.twitter.com/fFsloiBwuw