Portugal é tão exageradamente bom com os estrangeiros, incluindo os imigrantes. Tanto, que estes se sentem com autoridade para protestar contra discriminação, apenas por serem tratados como qualquer pessoa e não gostarem. Chegando ao ponto de assim, terem direito a longas reportagens televisivas.





Foi o que terá acontecido com uns imigrantes que foram às piscinas de Santarém, e não gostaram que ali os tratassem como qualquer português, impedindo-os de estarem vestidos na piscina. E vai daí, acusaram os funcionários das piscinas de discriminação, porque acharam que dava mais do que acusarem-nos simplesmente de eles quererem fazer com os imigrantes o mesmo que faziam com os clientes nacionais.