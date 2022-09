Taylor Howkins homenageado em concerto que contou com atuação do seu filho na bateria

Jovem de 16 anos juntou-se à banda de rock para interpretar o tema "My Hero", no Estádio de Wembley, em Londres.





Taylor Hawkins, baterista dos Foo Fighters que morreu a 26 de março deste ano, foi homenageado num concerto que contou com a participação do seu filho: Shane Hawkins, de 16 anos, que pegou nas baquetas e tocou tão vivamente como teria tocado o seu pai.

"Senhoras e senhores, temos mais um baterista que vai aparecer e tocar connosco. E deixem-me dizer que acho que nunca vi alguém tocar bateria tão forte quanto esta pessoa mas, para além disso, ele é um membro da nossa família. Ele precisa de estar aqui connosco e penso que faz sentido que suba ao palco e toque connosco esta noite. Senhoras e senhores, por favor, dêem as boas vindas a Shane Hawkins na bateria!", disse Dave Grohl.

Assim, o jovem de 16 anos juntou-se à banda de rock para interpretar o tema "My Hero", no Estádio de Wembley, em Londres.

O espetáculo, que foi repleto de emoções do início ao fim, foi ainda marcado pelo momento em que o vocalista e líder da banda não conseguiu segurar as lágrimas quando estava em cima do palco, enquanto cantava "Time Like These", tendo o músico parado a meio para se recompor e continuar o espetáculo.

O concerto aconteceu no sábado no estádio de Wembley, em Londres, tendo durado seis horas e contado com a presença de Paul McCartney, Liam Gallagher, Kesha, Brian Johnson, Lars Ulrich, Geddy Lee, Alex Lifeson e até a filha de Dave Grohl, Violet.

Um outro espetáculo está agendado para dia 27 deste mês, em Los Angeles, e os fundos angariado serão entregues às instituções Music Support e MusiCares.