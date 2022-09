Liz Truss será a nova primeira-ministra do Reino Unido

As suas grandes bandeiras durante a campanha focaram-se em cortes fiscais, um política de mercado livre e um tom forte com os sindicatos, havendo já quem a compare com Margaret Thatcher.





Liz Truss é a nova líder do Partido Conservador e será a nova primeira-ministra do governo do Reino Unido, a terceira mulher a ocupar o cargo naquele país.

"É uma honra ser eleita líder do partido", afirmou a até agora ministra dos Negócios Estrangeiros, no discurso de vitória, agradecendo à família, amigos e apoiantes, ao opositor Rishi Sunak e aos colegas Conservadores por organizarem "a maior entrevista de emprego da História".

A sucessora de Boris Johnson foi a escolhida pelo Comité 1922, o conselho dos deputados que organiza as eleições internas para a liderança do partido Conservador.

Já sobre o "amigo Boris Johnson", Truss frisa que conseguiu executar o Brexit, "esmagar Jeremy Corbyn", levar a cabo a vacinação contra a covid-19 e "enfrentar Vladimir Putin".

Liz Truss era chefe da diplomacia britânica, tendo ainda passado por outros cargos governamentais, como subsecretária de Estado para a Infância e Educação, ministra do Ambiente, da Alimentação e dos Assuntos Rurais, ministra da Justiça e ministra do Comércio Internacional.​​​​

As suas grandes bandeiras durante a campanha focaram-se em cortes fiscais, um política de mercado livre e um tom forte com os sindicatos, havendo já quem a compare com Margaret Thatcher.

O anúncio foi feito esta segunda-feira e amanhã torna-se oficial quando Johnson apresentar a demissão de primeiro-ministro à rainha Isabel II no castelo de Balmoral, na Escócia.