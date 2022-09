Timothée Chalamet diz que se sente "intensamente julgado" nas redes sociais

"Acho difícil estar vivo agora. Acho que o colapso social está no ar - ou cheira a isso - e, sem ser pretensioso, é por isso que espero que os filmes sejam importantes, porque esse é o papel do artista… trazer á tona o que está a acontecer", disse o artista.





Timothée Chalamet, de 26 anos, admitiu não ser particularmente fã das redes sociais por se sentir "intensamente julgado".

Durante uma conferência de imprensa que decorreu na passada sexta-feira, no Festival de Cinema de Veneza, o ator, que falava sobre o filme "Bones and All", no qual é protagonista, disse que não conseguia "imaginar o que é crescer sem o ataque das redes sociais", e considerou "um alívio", representar personagens " que estão a lutar "com um dilema interno sem a capacidade de acederem ao Reddit, Twitter, Instagram ou TikTok".

"Bones and All" é um romance protagonizado por Timothée Chalamet, que interpreta o papel de Lee e Taylor Russer, que representa Maren, onde ambos são canibais.