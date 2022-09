"Aqui não há nada de Esquerda. Nada", diz João Ferreira sobre novas medidas de apoio

"As medidas anunciadas pelo Governo confirmam a perda de poder de compra dos trabalhadores, reformados e pensionistas, a redução dos salários reais. Não travam os lucros especulativos nem aumentam a sua tributação - como outros países fizeram. Aqui não há nada de Esquerda. Nada", começou por escrever o vereador do PCP na Câmara Municipal de Lisboa, João Ferreira, numa publicação divulgada na sua conta oficial do Twitter na noite desta segunda-feira.

"O PSD disputa a paternidade das medidas anunciadas pelo PS. É significativo. De facto, a natureza das propostas é idêntica. Não tocam no processo de redistribuição de riqueza em curso, em favor do capital, em desfavor do trabalho. (e isto não tem nada a ver com défice nem dívida)", adiantou o comunista, tendo acrescentado que "até o Marcelo [Presidente da República] vem dizer que foi o PSD que abriu caminho às medidas agora anunciadas pelo governo PS, ao propor, no essencial, as mesmas coisas duas semanas antes. É assim uma espécie de selo de qualidade a atestar a autenticidade da política de direita".

No entanto, a revolta de João Ferreira não se limitou a estes tweets. Cerca de hora e meia depois, partilhava uma publicação do deputado socialista Porfírio Silva, no qual este destacava as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa.

"Famílias Primeiro. MRS é que os topa. PR acaba de dizer: 'o PSD abriu caminhos que nunca tinha aberto, injetar dinheiro diretamente nos orçamentos das famílias; (...) isto é uma viragem significativa da parte do PSD'. Isto é: PSD quer agora aquilo que sempre foi contra", redigiu, sendo que João Ferreira apressou-se a lançar críticas: "Dos criadores do 'orçamento +à esquerda de sempre' temos agora 'o PSD virou à Esquerda'. Entretanto, impõe-se a redução dos salários reais e permite-se a manutenção de lucros especulativos, sem regulação de preços nem tributação adicional (coisas feitas por essa Europa fora)…".