Vocalista dos AC/DC lança autobiografia

“The Lives of Brian” conta a sua história de vida pessoal do vocalista de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos.





Brian Johnson, vocalista e líder dos AC/DC, irá publicar uma autobiografia, intitulada de "The Lives of Brian", que estará nas bancas no dia 13 de outubro.

“Passei por algumas noites longas, por algumas noites em grande, por alguns dias maus e muitos bons. Durante esse período, passei de menino do coro para cantor rock. E agora escrevi um livro sobre isso”, afirmou o músico.

Johnson, recorde-se, deixou a banda em 2016 devido a problemas de saúde.