Benfica bate Maccabi Haifa no primeiro jogo da fase de grupos da Champions

O Benfica arrancou a nova temporada da Liga dos Campeões com uma vitória, frente aos israelitas do Maccabi Haifa, por 2-0, no Estádio da Luz.

A primeira parte acabou a zeros, mas, no início da segunda metade, Rafa e Grimaldo bateram o guarda-redes do Maccabi, deixando o Benfica com folgada vantagem quando restava ainda meia hora no relógio do jogo.

Enzo ainda chegou a ficar perto do 3-0, mas acabaria por ficar fora da baliza israelita. No fim, o Benfica assegurou os primeiros pontos desta edição da Liga dos Campeões. A Juventus será o próximo rival dos 'encarnados' na liga milionária, no dia 14, em Turim.