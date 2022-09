Lula da Silva confiante em vitória na primeira volta das eleições presidenciais brasileiras

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-chefe de Estado brasileiro e candidato às presidenciais, mostrou-se esta terça-feira confiante sobre uma possível vitória na primeira volta das eleições, agendadas para 2 de outubro.

"Quando a gente sonha junto, dizem que se torna realidade. Estou convencido que se continuarmos trabalhando da forma que estamos, podemos ganhar no 1° turno", escreveu Lula da Silva, no Twitter.

Quando a gente sonha junto, dizem que se torna realidade. Estou convencido que se continuarmos trabalhando da forma que estamos, podemos ganhar no 1° turno. — Lula 13 (@LulaOficial) September 6, 2022

"Não tem por que ter vergonha de tentar ganhar no 1º turno. Se quem tem 5% sonha em ter 40%, porque quem tem mais de 40% não pode sonhar em ter mais um pouquinho e ganhar no primeiro turno?", acrescentou, fazendo referência à senadora Simone Tebet (5%) e a Ciro Gomes (com 9%), de acordo com os dados da última sonsagem realizada pelo Datafolha.

Note-se que o antigo Presidente do Brasil lidera todas as sondagens sobre as inteções de voto, com cerca de 45% dos votos, comparando com os 32% de Jair Bolsonaro, atual Presidente brasileiro.

Para vencer à primeira volta é necessário mais de 50% dos votos.

[relacionados]