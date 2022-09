7 de setembro 2022 às 12:32

Pedro Adão e Silva considera ataques informáticos ao i e Nascer do Sol "mais um episódio deplorável"

O ministro da Cultura lamentou a impossibilidade do jornal i sair hoje para as bancas, devido aos ciberataques aos servidores do i e Nascer do Sol, garantindo que está a seguir o caso.