Pedro Sousa eliminado nos 'oitavos' do 'challenger' de Tulln

Na Áustria, o tenista português foi eliminado nos oitavos de final do 'challenger' de Tulln, ao perder com o sueco Elias Ymer.





O caminho de Pedro Sousa, o tenista português que ocupa o lugar número 565 do ranking mundial da ATP, no 'challenger' de Tulln, na Áustria, acabou nos oitavos-de-final, onde foi batido pelo sueco Elias Ymer, 181.º colocado do mesmo ranking.

Em cerca de uma hora e 13 minutos de jogo, o português caiu frente ao sueco em dois sets, pelos parciais 6-3 e 6-2.

Agora, depois de bater Pedro Sousa, Ymer vai defrontar o eslovaco Lucas Klein, 300.º colocado do ranking da ATP, nos quartos-de-final.