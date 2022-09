Colisão em Ponte da Barca provoca um morto e dois feridos

Uma pessoa morreu esta tarde em Viana do Castelo na sequência de uma colisão que ocorreu entre um veículo ligeiro de mercadorias e um camião.

De acordo com fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) à agência Lusa, o acidente ocorreu em Paradamonte, Ponte da Barca, e além da vítima mortal - o passageiro do veículo ligeiro -, o acidente provocou também um ferido grave - condutor do veículo ligeiro - e obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 203.

Já o condutor do veículo pesado de mercadorias ficou apenas com ferimentos ligeiros.

A mesma fonte informou ainda que, na sequência da colisão, "o camião tombou na via, cortando por completo, a circulação rodoviária na EN 203, desde as 15h46", tendo sido mobilizado para o local o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Trânsito da GNR.

O acidente ocorreu pelas 14h54, tendo chegado a estar no local 19 operacionais, sete viaturas e um meio aéreo.