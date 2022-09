Depois do drama com família, Britney Spears anunciou que já não acredita em Deus

"Não acredito mais em Deus devido à forma como os meus filhos e a minha família me trataram. Não há nada para acreditar. Sou ateia", disse a cantora.





Britney Spears anunciou que já não é mais crente em Deus, declarando-se ateia.

“Ninguém me valorizou enquanto pessoa. O meu pai precisa de estar preso para o resto da sua vida. Deus não deixaria que isto me tivesse acontecido”, disse a artista, através de um vídeo publicado nas redes sociais, deixando claro:“Não acredito mais em Deus devido à forma como os meus filhos e a minha família me trataram. Não há nada para acreditar. Sou ateia”.

A cantora teceu ainda algumas palavras a Jayden, de 15 anos, o seu filho mais novo, cuja relação já viu melhores dias. "Menosprezas o meu comportamento, como a minha família sempre fez, e terminas com ‘vou rezar por ela’. Rezar pelo quê? Para que eu continue a trabalhar e consiga pagar a casa da avó?”.

“Querem que eu fique melhor, ou querem que continue a enviar 40 mil dólares por mês ao vosso pai? Ou será que é porque daqui a dois anos não receberão nada?”, disse ainda Britney Spears.