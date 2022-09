por Pedro d'Anunciação

Será realmente racismo puro não haver quaisquer facilidades para os turistas russos na Europa? E haverá alguém preocupado com retaliações de Moscovo nesta área?

Na verdade senti-me orgulhoso de saber que o MNE português apoiaria aqui medidas radicais anti-russas.

No fundo, temos de compreender que a maioria dos russos apoia Putin na sua cruzada imperialista, chegando ao ponto de não se ralarem por enquanto com os custos desta opção. Portanto, merecem medidas que os penalizem. Que os não-apoiantes de Putin devem compreender, apesar de todo o mundo lhes querer, e bem (desde que não sejam extremistas, os quais tenderão a estar com Putin), abrir os braços.