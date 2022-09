Droga chegou num voo de passageiros com origem num país da América do Sul.





A Polícia Judiciária apreendeu, no passado dia 5 de agosto, uma grande quantidade de cocaína no Aeroporto de Lisboa.

A cocaína apreendida encontrava-se acondicionada no interior de duas malas de viagem.

As autoridades prosseguem agora com a investigação do caso.