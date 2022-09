Político é suspeito de assassinar jornalista em Las Vegas

As autoridades norte-americanas anunciaram, esta quinta-feira, que foi detido um suspeito do homicídio de um jornalista em Las Vegas, e a imprensa avança que se trata de um político que estaria a ser investigado pela vítima.

"O suspeito do homicídio de 2 de setembro de 2022 foi detido", lê-se num breve comunicado da polícia de Las Vegas, que não divulga o nome do suspeito.

No entanto, o Las Vegas Review-Journal, Jeff German, o jornalista de investigação que foi assassinado, estava a trabalhar numa série de artigos publicados naquele jornal, sobre alegadas irregularidades do responsável político do condado de Clark, Robert Telles.

O Las Vegas Review-Journal cita o xerife do condado de Clark, que inclui a cidade Las Vegas, como tendo avançado que o suspeito detido seria Robert Telles, de 45 anos.

O jornalista Jeff German, de 69 anos, foi encontrado morto no sábado passado junto à sua casa.

A imprensa adiantou que tinha esfaqueado várias vezes e que a polícia de Las Vegas tinha aberto uma investigação de homicídio.

German publicava, há vários meses, uma série de artigos sobre a gestão de Telles, nomeadamente sobre um serviço local responsável pela gestão dos bens de pessoas que morreram sem testamento.

Foi também noticiada a existência de várias queixas contra Telles, em particular por assédio e favoritismo.