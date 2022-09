Saúde de Isabel II inspira preocupação e médicos colocam Rainha sob supervisão

Informação foi avançada pelo Palácio de Buckingham. O príncipe Carlos e o príncipe William, já estarão a caminho do Castelo de Balmoral, onde se encontra a monarca.





A Rainha Isabel II, de 96 anos, atualmente em Balmoral na Escócia, foi posta sob supervisão clínica, depois de os seus médicos terem ficado preocupados com a sua saúde.

A informação foi avançada pelo Palácio de Buckingham. "Na sequência de nova avaliação esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de sua majestade e recomendaram que ela se mantenha sob supervisão médica", lê-se num comunicado.

"A rainha permanece confortável em Balmoral", informam ainda as fontes oficiais da família real britânica.

O príncipe Carlos, filho da rainha, e a mulher, Camilla, assim como o o príncipe William, já estarão a caminho do Castelo de Balmoral, onde se encontra a monarca, segundo a imprensa britânica.

Recorde-se que a Rainha passa as suas férias de verão no Castelo de Balmoral, e, esta semana, quebrou a tradição ao indigitar lá, e não no Palácio de Buckingham, a nova primeira-ministra Liz Truss, depois de ter sido aconselhada pelos médicos a não fazer a viagem até Inglaterra.