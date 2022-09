Coração de D. Pedro IV volta ao Porto

Coração esteve no Brasil para celebrar o bicentenário da independência do país.





O coração de D. Pedro IV volta, ao início da tarde desta setxa-feira, ao Porto, depois de ter integrado as comemorações do bicentenário da independência do Brasil, ficando em exposição no fim de semana na Igreja da Lapa até ser guardado.

O Brasil assinalou na quarta-feira o bicentenário da sua independência de Portugal, num evento em que tanto o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, marcaram presença. Também o coração de D. Pedro IV esteve na cerimónia depois de, em agosto, ter seguido para Brasília num voo com Rui Moreira, presidente da câmara do Porto.

O voo que trouxe de volta o coração a Portugal saiu de Brasília na noite de quinta-feira e fez escala em Recife e na Cidade da Praia, em Cabo Verde, estando prevista a sua chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro para as 12h40.

A autarquia vai aproveitar a transladação para o Porto para um segundo momento de exibição na Irmandade da Lapa, no sábado e no domingo com entrada livre.

Depois de terminada a exibição, acontece cerimónia da guarda do coração de D. Pedro, com o presidente da câmara "a encabeçar este momento solene e, ele próprio, a proceder à guarda do coração a cinco chaves, antes da colocação do escrínio no mausoléu", relata a autarquia.