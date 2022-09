Efemérides de 9 de Setembro (2022)

1829 Apareceu em Londres há 193 anos o primeiro número do Chaveco Liberal, periódico fundado pelos refugiados portugueses Almeida Garrett e Ferreira Borges, para defender as ideias liberais (afirmando querer manter-se dentro da legalidade, o que naquela altura nem sempre seria possível).

1836 Rebentou há 186 anos a Revolta Setembrista, chefiada por Sá da Bandeira (1795-1896), contra o Devorismo vigente, que teve o imediato apoio da Rainha D. Maria II (1819-53, a reinar desde 1834), por causa do apoio que gozava do Exército, e que levou à promulgação da Constituição de 1838.

1973 Uma reunião clandestina de 136 oficiais portugueses, no Monte Sobral, Alcáçovas, há 49 anos, inicialmente por razões apenas corporativas relacionadas com a Guerra Colonial (1961-74) marcou o início do Movimento das Forças Armadas, que haveria de fazer a Revolução do 25 de Abril de 1974, democratizando o País.

1982 Entrou em vigor há 40 anos o novo Código Penal, que rege a aplicação de penas na Justiça nacional, e que viria a ser actualizado pelo Parlamento em 1995 – sendo o primeiro português de 1852 (Governo de Saldanha), substituído por outro em 86, que vigorou quase 100 anos até este.

2002 Osama bin Laden (1957-2011, executado por uma força militar norte-americana), depois de desmentidos anteriores, reivindicou há 20 anos os atentados de 11 de setembro de 2001, nos EUA.

2007 Pela primeira vez na história de Israel (Estado fundado em 1948), a polícia israelita deteve há 14 anos um bando neonazi de jovens imigrantes da ex-União Soviética, acusados de ataques a dezenas de pessoas e de pintarem suásticas em sinagogas.

2022 Dia da Natalidade de Portugal (criado pela AR em 2009, embora só celebrado a partir de 2011), que coincide com o anual Dia Internacional da Grávida, embora a natalidade esteja em crise na Europa.