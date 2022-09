Cadáver de homem encontrado em Monsanto

Homem estava no interior de um carro parado.





O corpo de um homem de 24 anos foi encontrado no interior de um automóvel, esta sexta-feira, em Monsanto, em Lisboa.

O alerta foi dado por pessoas que passavam no local, perto do meio dia, e que acionaram a PSP, através do 112.

No local, os agentes encontraram um homem sentado no lugar do condutor, aparentemente inanimado.

No lugar do lado estavam espalhados seringas e frascos de comprimidos, segundo o Correio da Manhã.

Foram chamados os serviços de emergência médica, mas o óbito viria a ser confirmado pouco depois.

As autoridades estão no local a realizar várias perícias para apuramento das circunstâncias da morte do jovem.

Depois da ordem do Ministério Público para remoção do corpo, este deverá ser levado para o Instituto de Medicina Legal para a realização de autópsia.