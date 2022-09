Carlos III vai ser oficialmente proclamado rei na manhã de sábado

Carlos vai ser oficialmente proclamado Rei na manhã de sábado, anunciou esta sexta-feira o Palácio de Buckingham, indicando que a cerimónia começa às 10h00 locais no Palácio de Saint James, em Londres.

O primeiro discurso de Carlos III ao país vai ser, contudo, já esta sexta-feira, pelas 18h00.

De acordo com o protocolo da proclamação avançado pelo Palácio de Buckingham, ativado na sequência da morte da rainha Isabel II, o Conselho de Ascensão, integrado pelos conselheiros reais, é dividido em duas partes.

Na primeira, o Conselho Privado, sem a presença do rei, irá proclamar o soberano e aprovar formalmente várias ordens consequentes, incluindo os preparativos para a proclamação.

Na segunda parte, o rei passa a liderar o Conselho Privado e vai fazer uma declaração, assim como ler e assinar o juramento para defender a segurança da Igreja na Escócia e aprovará Ordens no Conselho que facilitem a continuidade do governo.

Seguir-se-á o Conselho de Adesão e a Proclamação Principal, que será lida pelas 11h00, na varanda no Palácio de Saint James, pelo Rei das Armas da Jarreteira, acompanhado pelo Cone Marechal, por outros oficiais de armas e pelos sargentos de armas.

Esta será a primeira leitura pública da Proclamação.

Como manda o protocolo, a segunda Proclamação será lida no Royal Exchange, em Londres, pelas 12h00, sendo que, no dia seguinte, serão lidas, também às 12h00, outras proclamações na Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales.

As bandeiras serão depois hasteadas a plena haste, em reconhecimento ao novo Soberano, a partir do momento da Proclamação Principal no Palácio de Saint James até uma hora após as Proclamações na Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, voltando depois a meia haste em sinal de luto pela morte de Isabel II.