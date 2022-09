Artistas como Paul McCartney e Slash assinam guitarras para apoiar Ucrânia

A Gibson anunciou recentemente que irá vender 100 guitarras autografadas por grandes nomes da música internacional, como por exemplo Paul McCartney, Slash, Mark Knopfler e os Rolling Stones, com os lucros a serem revertidos a favor do povo ucraniano, na sequência da invasão russa.

“Sinto-me feliz por poder leiloar esta minha guitarra, de forma a apoiar o povo ucraniano”, afirmou McCartney, em comunicado à imprensa.

As guitarras, para além das assinaturas, contam com as cores da Ucrânia (amarelo e azul), assim como desenhos de pássaros e ainda o símbolo da paz.

Além dos artistas já enumerados, também Nile Rodgers, Margo Price, Blossoms, Kasabian, Madness, The Vaccines e My Chemical Romance fazem parte desta iniciativa.

O leilão terá início a 11 de outubro.