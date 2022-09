Rúben Amorim diz que interesse do Chelsea é igual ao regresso de Cristiano Ronaldo ao Sporting

Rúben Amorim foi confrontado, esta sexta-feira, com o alegado interesse do Chelsea em contratá-lo para substituir Thomas Tuchel.

Em resposta o treinador do Sporting disse que se tratava de uma repetição da "história do Cristiano Ronaldo" poder estar de regresso a Alvalade.

"O projeto em que eu estou é o projeto que eu quero. Tenho mais um ano e meio de contrato. O Chelsea apresentou um treinador para cinco anos, portanto é a mesma coisa do Cristiano Ronaldo, que era jogador do Manchester [United]. Há o treinador do Chelsea, eu sou treinador do Sporting, sou muito feliz aqui, tenho um ano e meio de contrato ainda, portanto não estou a pensar em mais nenhum projeto", afirmou Rúben Amorim.

Até ao fecho de mercado de transferência, foram várias as notícias que davam como possível, e até provável, a saída de Cristiano Rondaldo do Manchester United e o seu regresso Sporting, o que não se veio a confirmar.

Recorde-se que Thomas Tuchel foi afastado do comando técnico dos blues na quarta-feira, após a surpreendente derrota do Chelsea frente ao Dinamo Zagreb, num jogo para a Liga dos Campeões. Na quinta-feira, Graham Potter foi nomeado como seu substituto.