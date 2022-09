Manuel Pizarro é o novo ministro da Saúde

Manuel Pizarro é o próximo ministro da Saúde. A tomada de posse acontecerá este sábado à tarde.

O anúncio foi avançado no site da Presidência da República.

"Na sequência da proposta do Primeiro-Ministro, o Presidente da República conferirá posse amanhã ao novo Ministro da Saúde, Dr. Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro, pelas 18h00, no Palácio de Belém", lê-se na nota.

Marta Temido demitiu-se do cargo, depois de 1424 dias a comandar a pasta da Saúde, marcada pela pandemia, altos e baixos de popularidade e contestação de profissionais. A ex-governante alegou falta de "condições" para continuar na liderança da tutela, no momento em que o SNS demonstra sinais de rutura graves.

Manuel Pizarro deixa então o cargo da presidência da delegação do Partido Socialista no Parlamento Europeu, que tinha assumido desde abril deste ano, sucedendo a Carlos Zorrinho, após sete anos e meio de mandato.

O socialista é médico especialista em medicina interna. Entre 2008 e 2011, foi secretário de Estado da Saúde. A nível político, exerceu o cargo de deputado entre 2005 e 2013 na Assembleia da República, e foi também vereador na Câmara Municipal do Porto e presidente da Federação Distrital do Porto do PS.