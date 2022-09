"Acho que as medidas [do executivo], apesar de tudo, são prudentes e de bom senso"

As medidas de apoio anunciadas pelo Governo para as famílias, afinal, atingiram os 2,4 mil milhões. Ficou surpreendido?

Em primeiro lugar, tomou medidas que beneficiou mais a base social de apoio do Governo, o que é natural. Vivemos em democracia e é evidente que os Governos preocupam-se especialmente com os seus eleitores. Em segundo lugar, apesar de tudo, as medidas são prudentes e de bom senso.

O bom senso é algo que, por vezes, falta a este Governo?

Pelo menos, aqui houve bom senso. Quer o Banco de Portugal, quer o Banco Central Europeu (BCE) há muito tempo que estão preocupados e acham que não se deve transferir muito poder de compra para as pessoas através de subsídios, porque poderá acentuar a inflação, que neste momento é a principal preocupação.

O BCE anunciou esta quinta-feira um novo aumento de juros e já garantiu que não vai ficar por aqui...

A maior parte das pessoas já não tem memória do que foram os anos 70 e a primeira metade da década de 80, onde tínhamos taxas de inflação acima dos 20% e taxas de juro de 30%. O investimento estava todo parado, não havia construção de casas novas, não havia casas para arrendar, não havia empregos. Foi um período muito difícil e as pessoas ingenuamente ou ilusoriamente convenceram-se que agora iríamos ter 0% ou 1% ou 2% de inflação para sempre. E injetou-se nos diferentes países, nomeadamente nos Estados Unidos e na União Europeia, quantidades gigantescas de dinheiro que, mais tarde ou mais cedo, iria ter este efeito inflacionário. Já havia sinais nesse sentido antes de começar a guerra.

A guerra na Ucrânia serve de justificação para tudo?

Os preços da energia já estavam a subir antes.

Temos sempre um problema de falta de memória?

É um problema de falta de memória ou de falta de conhecimento ou de uma outra coisa que também é frequente: as pessoas só querem ver aquilo que gostam de ver e o que lhes convém mais. Se não gostam, olham para o lado. Neste momento, há vários problemas que o Governo tem de encarar de frente e tendemos a olhar só para as medidas e não para aquilo que o Governo não decidiu e que, às vezes, tem a mesma importância. Repare que o Governo teve a preocupação de criar expectativas moderadas, no que diz respeito às revisões de salários para 2023. Quem ouviu aquelas medidas ficou com a certeza quase absoluta de que o Orçamento de Estado vai impor revisões dos ordenados dos funcionários públicos entre os 3%e os 3,5%. Estamos a viver como se isto fosse um pico que não vai durar muito tempo, mas ninguém sabe. Não nos podemos esquecer que, durante muitos anos, tomaram-se medidas muito agressivas contra a indústria petrolífera e é evidente que os preços do petróleo subiram. Os Governos tomaram essas medidas e alegaram questões de descarbonização. Não conseguimos fazer face ao período onde não há energia renovável se não tivermos alguma produção de energia tradicional ou se não apostarmos, mesmo que moderadamente, na energia nuclear.

Parece que o nuclear é um tema tabu em Portugal...

Isso começa sempre assim, mas depois as realidades acabam por se impor. É evidente que, a partir de certa altura, se as pessoas começarem a pensar que podem ter uma energia não poluente e muito mais barata são capazes de achar que vale a pena. Hoje o nuclear é muito mais seguro e as centrais têm vantagens para as quais se devia olhar. Ninguém vai com certeza propor ter a energia do país baseada a 100% no nuclear ou em percentagens muito elevadas, como a França fez no passado e tem beneficiado muito hoje em dia.

Como vê a medida travão de 2% nas rendas que pôs os senhorios à beira de um ataque de nervos?

Menos de metade dos portugueses vivem em casas arrendadas, mas temos em Portugal uma política, por da parte das autarquias e por parte dos Governos, de deixar subir os preços da habitação porque os dois ganham dinheiro com isso: IMI e IMT. Esses impostos estão ligados ao preço da habitação e quando esta sobe, os cofres ganham com isso. Há também uma parte importante da economia portuguesa muito dependente da construção civil e que tem tido ininterruptamente desde o 25 de Abril grandes vantagens com isso. Nunca houve até agora um programa que permitisse aumentar fortemente a oferta de casas com rendas mais baixas.

