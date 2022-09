O Benfica defrontou, este sábado, o Famalicão, tendo vencido por uma bola a zero, em jogo da 6.ª jornada da I Liga.

O marcador só foi inaugurado na segunda parte, com um golo de Rafa aos 63 minutos.

Os encarnados mantêm assim a liderança do campeonato com 18 pontos, mais cinco do que o segundo classificado sporting de Braga, que visita no domingo o Rio Ave.

Já o terceiro classificado, seis pontos abaixo do Benfica, recebe, este sábado, o Desportivo de Chaves.