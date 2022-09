O funeral da Rainha Isabel II de Inglaterra vai realizar-se no dia 19 de setembro, uma segunda-feira, às 11h, na Abadia de Westminster, em Londres.

O corpo ficará em câmara ardente durante quatro dias no Salão de Westminster, para as pessoas que queiram possam prestar a sua homeagem a Isabel II, que esteve 70 anos no trono.

Sublinhe-se que já tinha sido anunciado anteriormente que o dia do funeral seria decretado feriado nacional em Inglaterra.