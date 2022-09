21 anos do 11 de setembro: World Trade Center em números

No dia 11 de setembro de 2001, dois aviões embateram contra as Torres Gémeas do World Trade Center (Nova Iorque), outro atingiu o Pentágono (Washington), e um quarto avião caiu no estado de Pensilvânia. No total, morreram 2.977 pessoas no maior atentado terrorista da História, organizado pela Al-Qaeda.





50 - Aproximadamente cerca de 50 mil pessoas trabalhavam no World Trade Center a cada dia (e dezenas de milhares mais passavam pelo WTC todos os dias)

110 - Cada torre tinha 110 andares

417 - A Torre Norte tinha 417 metros e uma antena de 109,8 m de altura que foi adicionada em 1978. A Torre Sul tinha 415 metros. As Torres Gémeas tinham 63,4 metros de comprimento e largura.

198 - Havia 198 elevadores nas Twin Towers (com capacidade até 55 adultos)

4 - O The World Trade Center Plaza tinha o tamanho correspondente a quatro campos de futebol

43 600 - Havia 43,600 janelas nas Twin Towers: eram precisos dois meses para a limpeza na totalidade

10048 - O World Trade Center tinha o seu próprio código postal: 10048

22 - O complexo do World Trade Center tinha 22 diferentes serviços de comida e bebidas, capaz de alimentar uma população equivalente a 150 mil pessoas - Windows on The World, Wild Blue and The Greatest Bar on Earth - restanturantes localizados no topo da Torre Norte - empregavam 450 pessoas que falavam 25 línguas diferentes

420 - A 420 metros de altura, a vista do observatório da Torre Sul era a mais alta do mundo - em média, quase 2 milhões de pessoas visitavam este observatório por ano. Desde que foi inaugurado, em 1975, até 10 de setembro de 2001, 46,350,000 visitantes experienciaram a vista do topo da Torre Sul

430 - Até 2001, o World Trade Center reunia mais de 430 empresas de 28 países diferentes