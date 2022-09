Pobres velhotes!!!

Eu, sinceramente, na semana passada, prometi que iria falar sobre os problemas da Igreja durante as semanas sucessivas… mas, depois do que aconteceu com os meus pais, decidi fazer o que nós padres temos fama – ‘não cumprir o que prometemos…’.

Imagine-se só que, os meus pais – que não são de todo uns velhotes velhinhos, pois o meu pai tem apenas setenta anos e a minha mãe tem sessenta e seis anos – ficaram todos contentes com a probabilidade de não terem de pagar para se moverem dentro da cidade de Lisboa. Ficaram tão contentes que no dia dois de setembro estavam mesmo à porta da estação de Metro para pedir todas as informações para poderem ter um passe de ‘velhotes’ grátis…

Começou o meu inferno!!!!

Então não é que a minha mãe me telefonou a pedir para eu tirar uma Certidão de Domicílio Fiscal!!! Eu perguntei, simplesmente: mas isso não está já no Cartão de Cidadão? Ao que me respondeu: não sei de nada – eles pediram para eu apresentar um Certificado de Domicílio Fiscal!

Como sou eu que tenho os códigos das Finanças dos meus pais, pensei: agora é que vai ser – mais umas árvores deitadas abaixo para imprimir o tal Certificado de Domicílio Fiscal quando poderiam meter o Cartão de Cidadão dos velhotes para se certificarem se viviam ou não em Lisboa…

É evidente que isto é uma espécie de racismo ou, se quisermos, uma espécie de discriminação dos velhotes: se vives em Lisboa e tens mais de sessenta e cinco anos tens passe grátis, mas se vives fora, pagas que é bom para a tosse! Mas eu estou contente por fazerem discriminação e permitirem que os meus pais não paguem nos transportes públicos… a única coisa que tenho pena que os pais dos outros que não vivem em Lisboa não possam ter os mesmos benefícios – ‘acho que em Cascais também há qualquer coisa parecida!!!!’

Ora os meus paizinhos – depois de eu ter impresso a tal certidão – levantaram-se cedinho para irem saber onde podiam fazer o tal passe grátis e tiveram de pagar uma série de bilhetes, indo de estação em estação de Metro, só para conseguirem perceber onde é que deviam de entregar a tal árvore transformada – desnecessariamente – em certidão.

Atrás deles caminhavam uma série de velhotes como eles para encontrar o tal buraco no Metro para entregar as folhas da tal árvore transformada em certidão com uns bocadinhos de tinta da impressora.

Chegaram mesmo ao meio-dia e meio e ficaram felizes, porque encontram um bilhete para si e para todos os outros velhotes que andavam atrás dos velhotes dos meus pais…

Eles estavam radiantes, porque, às treze horas, já só faltavam algumas centenas de velhotes à sua frente e podiam ir comer ao McDonald’s… sim, é verdade… os velhotes – que até nem são muito velhotes – gostam de ir comer ao McDonald’s. Passaram uma tarde inteira a confraternizar… todos os velhotes vêm de uma aldeia de Portugal.

Os meus pais fizeram amizade com outros senhores e ficaram sete horas, felizes e contentes, na estação de Metro – a entrar e a sair – para queimarem o tempo… é verdade!!! Todos os velhotes de Lisboa vão ter acesso, ao final de muitas horas e de muita burocracia, ao Passe Social Gratuito para velhotes…

Viva a burocracia e viva a Câmara Municipal de Lisboa e do Metro de Lisboa que dá gratuitamente para todos os velhotes de Lisboa um passaporte para o céu – quase direto! Depois de tantas horas à espera para ser atendidos (sete horas), os velhotes vão, finamente, poder morrer de uma crise de diabetes e outros vão poder tornar realidade o sonho da sua vida: ir almoçar ao McDonald’s….

Bem-vindos ao mundo grátis da burocracia!!!