Benfica bate Sporting após dois prolongamentos e conquista Supertaça

'Encarnados' chegaram a estar a vencer por nove golos, mas sucessivos empates empurraram para um duplo prolongamento, que acabou com a vitória do Benfica por 45-43.





Que jogo que se viveu em Serpa, no Alentejo, entre Benfica e Sporting! As duas equipas de Lisboa enfrentaram-se na final da Supertaça de andebol, acabando os 'encarnados' por sair vitoriosos de um suado confronto, que durou 80 minutos e que acabou em 45-43.

O Benfica chegou a estar a vencer por nove golos de vantagem, mas o Sporting recuperou no último quarto de hora do tempo regulamentar, levando o jogo a um empate a 32 golos. No fim do primeiro prolongamento, o empate mantinha-se, 38-38. Foi só nos últimos cinco minutos do segundo prolongamento que o Benfica acabou por ser superior, dilatando a vantagem no marcador, que ficou fechado em 45-43, contando-se cerca de 20 defesar para o guarda-redes 'encarnado', o espanhol Sergey Hernández.

Assim, o Benfica conquistou o seu sétimo título nesta competição, que lhe fugia desde 2018.