António Costa diz, em Leiria, que partido "dá a cara"

O Partido Socialista “está aqui para dar a cara, lutar e vencer como venceu no passado” e “sem embustes”, garantiu António Costa, líder dos socialistas e primeiro-ministro, em Leiria, durante o comício da rentrée do partido.

“Tal como não tivemos medo do diabo para virar pagina da austeridade, também não é agora que baixamos os braços ou desistimos dos nossos objetivos porque a guerra é difícil e temos a inflação como não víamos há 30 anos. Estamos aqui para dar a cara, lutar e vencer como vencemos no passado”, disse António Costa na terra onde o PS venceu legislativas, a 30 de janeiro, pela primeira vez desde o 25 de abril.

O primeiro-ministro fez questão de reiterar que Portugal é o “terceiro país da UE que mais rapidamente está a conseguir reduzir a dívida que contraímos para responder à Covid, e repor as contas para que o futuro de Portugal seja estável sem dramas, angustias, ansiedade e sem embustes”. Isto numa altura em que a oposição tem acusado o PS de estar a usar ‘truques’ no que toca aos aumentos das pensões.

Perante cerca de 400 pessoas, António Costa destacou o termo “confiança”, baseando-se na maioria absoluta nas últimas legislativas, e garantiu que o Governo vai continuar “a concretizar os objetivos” de reduzir a dívida e auxiliar as famílias e as empresas na luta contra a inflação.

Autarca confiante Antes do discurso de António Costa, o presidente da Câmara de Leiria assumiu a responsabilidade de abrir os discursos, sendo que as suas palavras ficaram marcadas por fortes aplausos à antiga ministra da Saúde, Marta Temido, e ao antigo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, que foi candidato pelo círculo eleitoral de Leiria às eleições legislativas, no primeiro lugar.

“A Marta Temido, a história vai fazer-lhe justiça”, disse o autarca.

Leiria recebeu a Academia Socialista (a iniciativa do partido dirigida à formação de jovens quadros) e, agora, receberá as Jornadas Parlamentares, durante os dois próximos dias, na Batalha e na Nazaré.