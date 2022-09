Exército ucraniano controlou "mais de 20 localidades" em 24 horas

Durante a noite de domingo, várias regiões do país ficaram sem energia.





O Exército ucraniano anunciou esta segunda-feira que, em 24 horas, retomou "mais de 20 localidades" no quadro da contra-ofensiva contra o exército russo.

No seu relatório matinal, o Exército referiu que "a libertação de localidades dos invasores russos continua nas regiões de Kharkiv e Donetsk" e que, no espaço de 24 horas, "as forças ucranianas conseguiram expulsar o inimigo de mais de 20 localidades".

"Durante a retirada, as tropas russas abandonaram as suas posições às pressas e fugiram", informam ainda.

Desde o início de setembro, a Ucrânia diz já ter recuperado cerca de 3.000 quilómetros quadrados de território, nomeadamente na região de Kharkiv.

Durante a noite de domingo, várias regiões do leste, norte, sul e centro do país sofreram cortes de energia, atribuidos pelas autoridades ucranianas aos ataques russos. A Presidência ucraniana adiantou ainda que a central termoelétrica número 5, perto de Kharkiv, a segunda do país, foi afetada. Apesar disso, a energia foi rapidamente restaurada em algumas das áreas afetadas.

Em Kharkiv, 80% do fornecimento de eletricidade e água foi restaurado, adiantou através da rede socil Telegram, o vice-chefe do gabinete da Presidência ucraniana, Kyrylo Tymoshenko.