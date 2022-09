Militar do curso de Comandos que foi internado já realizou transplante hepático

Um dos militares que foi hospitalizado na passada semana depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória enquanto se encontrava no 138º curso de Comandos foi alvo de um transplante hepático. A intervenção ocorreu poucas horas depois de o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, dar conta de que o militar precisava de realizar uma cirurgia.

Através de uma nota publicada no site oficial, o Presidente da República revelou que "tem acompanhado, através do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o estado de saúde do militar dos Comandos internado no Hospital de Curry Cabral".

Na mesma nota, lê-se que "regista o facto, importante, da realização do transplante nesta madrugada [domingo] e formula renovados votos de melhoras”.

Recorde-se que na noite de sábado, o hospital divulgou que, apesar da insuficiência hepática, a situação do recruta era considerada estável. Além disso, também outro militar foi hospitalizado, havendo mais quatro instruendos que foram levados para o Hospital das Forças Armadas por apresentarem sintomas de cansaço. Contudo, já todos tiveram alta.

O curso foi suspenso enquanto decorre um processo de averiguações.