De volta à rotina? Exposições e espectáculos para animar a rentrée

Setembro é mês de recomeços, mas entre a abertura de ano escolar dos mais novos e a neura do fim do verão, o tempo livre não tem de ser só para organizar mochilas, trocar as roupas lá de casa e pôr séries em dia. Eis alguns dos espectáculos, exposições e eventos das próximas semanas para não cair já na rotina.





Jogos de tabuleiro

Se ainda não viu, até dia 25 de setembro vai a tempo. A exposição Jogos Cruzados. Viagens entre Oriente e Ocidente, com base numa das maiores coleções privadas do mundo de tabuleiros de jogos, está patente no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa. Pode ainda aproveitar para espreitar a restauração dos Painéis de São Vicente.

Concertos gratuitos na Gulbenkian

Gulbenkian oferece este mês seis concertos de entrada gratuita (mediante levantamento do bilhete no próprio dia). Já esta quarta-feira, pelas 20h, o Coro Gulbenkian estreia Os dias mais longos e os mais curtos, de Eugene Birman. Na sexta-feira, Coro e Orquestra Gulbenkian interpretam duas criações de Iannis Xenakis, cujo centenário se assinala este ano. Há um terceiro concerto, também da obra de Xenakis, no domingo.

Os olhos de Steve McCurry

É uma das exposições mais aguardadas da rentrée. O fotógrafo Steve McCurry apresenta em Lisboa, na Cordoaria Nacional, uma experiência imersiva com mais de 100 fotografias em grande formato, numa retrospetiva de 40 anos de carreira. Depois de ter passado por Madrid, ICONS abre portas na capital no dia 23.

Diga lá um poema

Simples. Ouvir, e quem sabe dizer poesia, com vista para o rio, ao entardecer de sábado. É a proposta do CCB, em Lisboa, para este mês de setembro, das 19h às 21h, no Espaço Vittorio Gregotti. O mestre de cerimónias, sem cerimónias, é o ator Eurico Lopes, que convida o público a declamar. Para maiores de seis anos.

Serralves brilha no escuro

Já não há pirilampos como dantes, mas isso não significa que o escuro não se ilumine. Se andou por outros lados no verão, até ao fim de outubro pode visitar Luz, na sua segunda edição nos jardins de Serralves, no Porto. “Ao longo de um percurso de 3 km, vinte e cinco instalações de luz, com recurso a múltiplas fontes, tecnologias de baixo consumo e até elementos vegetais recuperados no próprio Parque, proporcionam uma experiência sensorial mágica”. Com os dias mais curtos, as visitas já estão a começar mais cedo, pelas 20h30.

Jazz em Monserrate

De 15 a 18 de setembro, o jazz regressa aos jardins de Monserrate, em Sintra. As sessões arrancam pelas 19h30. O primeiro espetáculo está marcado para o dia 15 de setembro com “O que já importa”, de Afonso Pais, João Neves, Nazaré da Silva, Maria Luísa, João Hasselberg e João Pereira. O ciclo fecha com Mário Laginha Trio.

O Diário de Anne Frank

A nova temporada no Teatro da Trindade, em Lisboa, arranca com O Diário de Anne Frank, na adaptação premiada de 1955 de Frances Goodrich e Albert Hackett, com encenação de Marco Medeiros. Em cena até 13 de novembro, de quarta a sábado às 21h e ao domingo às 16h30. Para maiores de 12 anos.

“Escape room” de bactérias

Com atividades para os mais novos, e não só, o Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, assinala no próximo sábado, dia 17, o Dia Internacional do Micro-organismo. A novidade este ano: uma “escape room” para salvar o mundo de infeções bacterianas. O assunto é sério (haverá um debate depois). O custo por equipa é de 5 euros, até cinco participantes.