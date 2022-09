Sionismo Britânico

Como monarca constitucional, Carlos deve agora reduzir a sua participação nas muitas funções para as quais foi convidado pelos judeus britânicos, mas sem dúvida continuará as suas muitas amizades em reclusão





por Roberto Cavaleiro

A especulação sobre as posses privadas dos Windsors e o uso público para o qual eles podem ser usados ​​tem sido a forragem dos paparazzi há eras; particularmente no que diz respeito à tradição real de circuncisão que veio com o rei George I de Saxe-Coburgo e se espalhou para ser de rigueur entre a aristocracia britânica no século XIX. O corte do pênis real era invariavelmente realizado por um mohel. Para o príncipe Charles, Dr. Jacob Snowman foi encarregado do trabalho, mas para os seus filhos há rumores de que Lady Diana decidiu contra a operação. A prática de chamar o rabino-chefe para fazer orações na casa real na véspera de eventos nacionais como coroações, casamentos e funerais continua e reflete a estreita coexistência da realeza com o judaísmo.

Quando o primeiro-ministro Benjamin Disraeli (um judeu que praticava o anglicanismo) tornou publico que “os meus ancestrais provavelmente tinham relações proximas com a rainha de Sabá”, a resposta da rainha Vitória foi que a sua família era descendente direta do rei Davi. Na realidade cartas genealógicas definem esta ascendência através da carolíngia e outras linhas régias foram abundantes no século XIX, que viu o movimento anglo-israelismo no auge. Numerosos ramos foram formados em todo o Império e nos EUA para permitir a comemoração pelos supostos descendentes das Tribos Perdidas que se dispersaram na diáspora após as conquistas assírias por volta de 585 aC. Esta tese foi perpetuada no século 20 pela princesa Alice de Albany , neta paterna da rainha Vitória, que era patrona da Sociedade Israelita Britânica formada em 1919 : mas a introdução de tecnologia moderna para pesquisa em hereditariedade e escatologia tornou-se gradualmente a lenda em mitologia.

Como monarca constitucional, Carlos deve agora reduzir a sua participação nas muitas funções para as quais foi convidado pelos judeus britânicos, mas sem dúvida continuará as suas muitas amizades em reclusão e não há nada que impeça que sejam feitas doações para vários dos seus fundos e instituições de caridade que provavelmente vão ser administradas por um novo Príncipe de Gales.

Tomar 12-09-2022