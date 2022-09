Mais um rapper morto a tiro nos Estados Unidos

O rapper PnB Rock, de 30 anos, foi morto a tiro, na segunda-feira, por um homem que aproximou dele e que lhe exigiu que este lhe entregasse as suas jóias. Perante a recusa do músico, o individuo disparou várias balas.

O homicidio ocorreu quando o rapper estava a almoçar com a namorada no restaurante Roscoe’s House of Chicken & Waffles, em Los Angeles.

PnB Rock ainda foi transportado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu 45 minutos depois.

O atirador, que ainda não foi detido, consegiu sair pela porta lateral do estabelecimento para um parque de estacionamento perto do restaurante e fugiu de carro.

As autoridades estão a investigar o caso, estando a analisar as imagens e o som captados pelas câmaras de vigilância de forma a identificar o suspeito do crime.

"Estamos a verificar o áudio do vídeo da câmara de segurança para determinar exatamente que palavras foram trocadas antes do incidente e para identificar o atirador", confirmou fonte da polícia de Los Angeles.

Sublinhe-se que PnB Rock ganhou destaque em 2015, com ‘Fleek’, tendo colaborado com artistas como Ed Sheeran e Chance the Rapper. Em 2016, lançou os êxitos ‘Everyday We Lit’, com YFN Lucci, e ‘Selfish’.