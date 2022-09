Lizzo fala da importância da representatividade na TV após vencer Emmy

A cantora Lizzo recebeu um Emmy pela série da Amazon 'Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls', que mostra a sua busca por dançarinas de apoio. No seu discurso de agradecimento, fez questão de destacar a importância da representatividade na televisão.

"Quando eu era uma menina, tudo o que queria era ver-me representada nos 'media'", disse a cantora, durante a 74.ª cerimónia da Academia de Televisão, que decorreu na segunda-feira à noite, em Los Angeles.

"Alguém gorda como eu, alguém negra como eu, alguém linda como eu", explicou. "Se eu pudesse voltar atrás e dizer algo à pequena Lizzo, seria que ela ia ver essa pessoa. Mas teria de ser ela".

'Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls' venceu o prémio na categoria de melhor série de competição, passando nomeados como 'Top Chef', 'The Voice', 'RuPaul's Drag Race' e 'The Amazing Race'.