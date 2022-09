Rússia compra armas

A compra de armas da Rússia à Coreia do Norte demonstra duas coisas: por um lado, a Guerra da Ucrânia pôs a Rússia num desespero, recomprovado agora pela saída de tropas; por outro lado, a Coreia do Norte, que pensávamos não ter interesse para nada, já ganhou alguma coisa com o seu apoio à Rússia nesta Guerra absurda.

Putin está a fazer da Rússia uma não mais potência. Mas a Coreia do Norte nunca terá feito um negócio internacional, sobretudo como este.