Chefe da Juve Leo detido após jogo do Sporting frente ao Tottenham

O chefe da claque leonina Juve Leo, conhecido pelo nome Mustafá, foi detido, esta terça-feira à noite, após o jogo do Sporting frente ao Tottenham, cujo resultado foi 2-0.

Mustafá ameaçou agentes da PSP e acabou detido junto ao estádio de Alvalade, em frente a centenas de pessoas, segundo o Correio da Manhã.

Será presente a juiz, em sede de primeiro interrogatório, após o qual ficará a conhecer as medidas de coação que lhe serão impostas.

Além da detenção, no decorrer do jogo, a PSP, segundo um comunicado da polícia, elaborou um auto devido ao uso de petardos na bancada do estádio de Alvalade e outro auto por contrafação.



Foram ainda feitas duas participações por taxa de álcool superior ao permitido por lei.