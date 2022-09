"Se eu tivesse as dançarinas da Christina Aguilera de certeza que iria parecer magra". Comentário de Britney criou animosidades

Britney Spears escreveu, na sua página de Instagram, uma reflexão acerca de "como parecer magra". Nessa publicação foi usado o nome de Christina Aguilera e a cantora ficou tão incomdada que até deixou de seguir Britney na rede social.

A interprete de "Toxic" publicou uma fotografia onde se lia "Só há uma maneira de parecer magra: sair com pessoas gordas".

Na legenda dessa fotografia, a cantora escreveu: "Quem me dera puder ter escolhido as amas para os meus filhos, as minhas dançarinas... Quer dizer, se eu tivesse as dançarinas da Christina Aguilera, de certeza que iria parecer extremamente magra. Porque é que não falamos sobre isso? Não acham que a minha confiança seria um pouco melhor se eu tivesse escolhido onde vivia, o que comia, com quem falava ao telefone, com quem namorava e quem estava em palco comigo?".

As palavras foram aparentemente mal recebidas por Aguilera que rapidamente deixou de seguir a colega na rede social.

A atitude teve uma resposta quase imediata de Britney, que afirmou: "Não estava a criticar o corpo da Christina. Nem sequer falei dela. O espetáculo dela impressiona-me".

"Não estou a tentar criticar ninguém. O que partilhei é uma projeção das inseguranças com que tenho que lidar sempre, devido à forma como os meus pais e a imprensa me trataram. Nunca faria body shaming de forma intencional porque sei o que isso é", disse ainda.