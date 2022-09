FC Porto repudia ataque com pedras ao carro com família de Sérgio Conceição

Carro onde seguia a mulher e os filhos do técnico portista foi apedrejado por um grupo de adeptos.





O FC Porto já reagiu ao ataque levado a cabo contra o carro onde seguia a família, a mulher e dois filhos, do treinador Sérgio Conceição.

O clube "repudia totalmente" o que aconteceu à saída do Estádio do Dragão, depois da derrota do FC Porto contra o Brugge.

Num comunicado partilhado no site do clube, o FC Porto “lamenta, ainda, a falta de proteção das autoridades” e apela a que “o autor ou autores deste ato selvagem sejam rapidamente identificados e responsabilizados”.

Sublinhe-se que o carro onde seguia a família de Sérgio Conceição foi apedrejado por um grupo de adeptos, tendo a mulher do treinador e um dos filhos sido atingidos pelos projéteis que partiram os vidros da viatura.