Medina diz que economia portuguesa vai crescer acima de 6% em 2022

O ministro das Finanças disse, esta quarta-feira, que o Produto Interno Bruto (PIB) deverá crescer acima de 6% este ano.

"O aumento do PIB vai superar as nossas expectativas de abril e deverá atingir mais de 6% este ano", disse Fernando Medina, durante uma audição regimental na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), no parlamento.

O governante destacou que a meta continua a ser a da redução dívida pública para valores inferiores a 120% do PIB e que cumprirá a redução do défice para 1,9%.

"As contas continuam certas. Esta é uma garantia de segurança para o futuro e da qual não vamos, e não podemos, abdicar", disse.

Em resposta ao deputado social-democrata Hugo Carneiro, o ministro afirmou: "a economia portuguesa não está a crescer acima da média da União Europeia, está a crescer acima de cada um dos países da União Europeia".