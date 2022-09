Super Dragões reagem ao ataque a carro da família de Sérgio Conceição

Os Super Dragões também já reagiram ao ataque levado a cabo contra o carro onde seguia a família, a mulher e dois filhos, do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição.

Numa nota, partilhada nas redes sociais, a claque portista repudiou “veemente” o que aconteceu, na terça-feira, à saída do Estádio do Dragão, depois da derrota do FC Porto contra o Brugge, e assegurou “apoio incondicional ao plantel e à equipa técnica".

Os Super Dragões deixaram ainda um apelo aos adeptos, para que se “mantenham unidos na defesa intransigente dos superiores interesses do FC Porto e não se deixem influenciar por campanhas que visam denegrir e impedir” o clube “de atingir o sucesso".

Sublinhe-se que o carro onde seguia a família de Sérgio Conceição foi apedrejado por um grupo de adeptos, tendo a mulher do treinador e um dos filhos sido atingidos pelos projéteis que partiram os vidros da viatura.

O incidente foi também repudiado pelo FC Porto que emitiu um comunicado, onde também lamentou “a falta de proteção das autoridades”, e apelou a que “o autor ou autores deste ato selvagem sejam rapidamente identificados e responsabilizados”.