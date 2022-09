Benfica vence Juventus em Turim (2-1)

O Benfica conquistou uma importantíssima vitória na visita à Juventus, relativa à segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, vencendo por 2-1.

O emblema de Turim até começou o jogo a vencer, depois do golo de Milik logo aos 4 minutos de jogo. Nos instantes finais da primeira parte, no entanto, João Mário converteu grande penalidade e reconquistou a igualdade no marcador.

Em San Siro, contra o favoritismo da Juventus, o Benfica colocou-se em vantagem aos 55 minutos de jogo, pelos pés de David Neres.

O resultado manteve-se até ao fim do jogo, garantindo o emblema de Roger Schmidt três importantíssimos pontos na fase de grupos da liga milionária, depois de ter também vencido na primeira jornada, frente ao Maccabi Haifa.