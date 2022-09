Zelensky sofre acidente de carro no regresso a Kiev após visita a Izium

O Presidente da Ucrânia esteve envolvido num acidente de carro, esta quarta-feira à noite, quando regressava a Kiev, depois de ter visitado a recém libertada cidade de Izium, na região de Kharkiv.

"Um carro colidiu com o carro do presidente da Ucrânia e com os veículos de escolta", adiantou o assessor de imprensa de Volodymyr Zelensky no Facebook.

Nenhum dos ocupantes do carro onde seguia o Presidente sofreu ferimentos graves, informou ainda Sergii Nykyforov.

"O Presidente ucraniano foi observado por um médico, que viaja juntamente com Zelensky, que confirmou que não havia ferimentos graves", acrescentou.

O acidente está agora a ser investigado pelas autoridades.