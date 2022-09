Taxa sobre lucros extra mais apoiada no PS

por Pedro d'Anunciação

Embora Costa se tenha firmado claramente contra, a taxa sobre lucros extraordinários provocados pela Guerra da Ucrânia tem cada vez mais adeptos no PS: o primeiro a distinguir-se pela seu apoio foi Carlos César, que nunca foi um esquerdista no partido (tinha fama de ser a favor de Gama e de Costa).

A medida também não pode ser considerada exactamente de esquerda, quando é apoiada pela conservadora alemã, que preside á CE – apesar de ela ter sido lá posta por Merkel, que em questões nacionais não deve ser tida como à direita do SPD. Ursula von der Leeynon defendeu empenhadamente o novo imposto, ontem (vestida com as cores da Ucrânia e frente à Primeira dama), no debate sobre o estado da União.

Aliás, nisto, o maior apoiante para Costa, deve ser o novo líder do PSD, que sempre se tem mostrado fora de uma verdadeira oposição (tenho visto que nisso nem todos concordam comigo, embora lhes veja razões discutíveis). Vamos lá então esperar pela Europa?