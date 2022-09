Efemérides de 15 de Setembro

1928 O cientista e médico britânico Alexander Fleming (1881-1955) anunciou há 94 anos a descoberta da penicilina, o que lhe valeu o Prémio Nobel da Medicina em 1945, e permitiu iniciar uma luta muito mais vitoriosa contra as infecções graves.

1935 Os nazis, já no poder na Alemanha, sob a direcção de Hitler (1889-1945), decidiram há 87 anos a aplicação das Leis de Nuremberga que excluíam os judeus dos direitos de cidadania.

1979 O ex-ministro dos Assuntos Sociais (II Governo Constitucional PS-CDS, 1978), o advogado António Arnaud (1936-2018), lançou o SNS, pelo que lhe é dedicado este dia em Portugal (ao avariadíssimo SNS).

1998 O domínio google.com foi registado há 24 anos, tornando-se um ‘study case’ de rapidíssimo sucesso mundial e longevidade cibernética.

2005 Assembleia da República (maioria PS de Sócrates) aprovou há 17 anos o fim de privilégios de titulares dos cargos políticos – que os tribunais têm contrariado o mais que podem.

2015 A Coreia do Norte anunciou há 7 anos ter começado a operar o reator nuclear de Yongbyon, considerado a principal fonte de plutónio do regime de Kim Jong-un para abastecer o seu programa de desenvolvimento de armas nucleares, com que tem apoquentado o mundo.

2021 A SpaceX lançou há 1 ano o primeiro voo espacial totalmente civil de Cabo Canaveral, Flórida, para uma órbita de três dias à volta da Terra.