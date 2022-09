Homem atingido com três tiros em plena via pública

Um homem, de 48 anos, ficou gravemente ferido, na noite de quarta-feira, depois de ter sido atingido com três tiros, na cabeça e tórax e num braço, em Avelal, no distrito de Viseu.

"Tivémos o alerta às 00h13 horas para uma agressão de indivíduo, que foi baleado com três tiros. É uma situação grave", adiantou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, citado pelo Jornal de Notícias.

Já fonte da GNR afirmou, ao mesmo jornal, que a agressão, que terá ocorrido em plena via pública, terá “começado com uma discussão num café e acabou com os disparos de arma de fogo na rua". O agressor já terá sido identificado.

A vítima está atualmente nos cuidados intensivos do Hospital de Viseu para onde foi transportado após ter sido baleado, o que obrigou a uma interveção cirurgica.

No local, estiveram vários operacionais dos Bombeiros de Sátão, do INEM e da GNR.